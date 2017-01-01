У центрі Києва відбулися сутички між пікетувальниками та правоохоронцями

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Представники руху ОУН, учасники блокади Донбасу та інші намагалися пронести металеві предмети для встановлення наметів

В Києві, на розі вулиць Банкова та Інститутська сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

Представники руху ОУН, учасники блокади Донбасу та інші намагалися пронести металеві предмети для встановлення наметів, однак поліція заборонила це робити.

На акції присутні народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв, які намагались також пройти через кордон на вулицю Банкова, але їх не пропустили.

Там же встановлено металевий паркан за яким стоять загони Нацгвардії.