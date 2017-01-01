У центрі Києва з фестивалю писанок викрали один з експонатів

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Фестиваль писанок

Всеукраїнський фестиваль писанок мають офіційно відкрити у понеділок

З фестивалю писанок на Софійській площі у Києві вкрали одне з яєць. Про це повідомляють організатори писанкової виставки, інформує «5 канал».

Організатори закликають усіх, хто має якусь інформацію щодо яйця, яке поцупили, повідомити про це оргкомітету. Писанку вкрали по обіді. На ній зображений собака.

Всеукраїнський фестиваль писанок офіційно мають відкрити у понеділок. Експозиція складалася з 585 яєць. Наразі в столиці розгорнули писанкове містечко: 48 кованих деревцят, прикрашених писанками, встановили на центральній площі міста.

Великодні вироби створили учні закарпатських інтернатних установ та інших закладів освіти, а для виставки обрали найкращі. Представники різних районів привезли писанки в притаманній їм техніці та кольоровій гамі. Дряпанки, крапанки, розпис шпилькою і кольоровим воском.

Майстерності виготовлення одного з головних атрибутів Великодня охочих можна навчитися відразу на площі.

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