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    У центрі Києва загорівся хостел

    • Сьогодні, 13:55
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    На вулиці Симона Петлюри загорівся хостел.
    Фото: УНН
    На вулиці Симона Петлюри загорівся хостел.

    Рятувальники повідомили, що через пожежу в хостелі ніхто не постарждав

    Сьогодні, 8 травня, у Києві, на вулиці Симона Петлюри,  загорівся хостел, передає УНН з посиланням на очевидців.

    На вулиці спостерігається сильне задимлення. На місці працюють 5 авто ДСНС та три машини швидкої допомоги.

    Як повідомили рятувальники, у результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, у неділю ввечері в Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової стався вибух в житловому будинку.

    В результаті події, осколкові поранення отримав чоловік, його забрали лікарі швидкої допомоги,

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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