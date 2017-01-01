У центрі Києва загорівся хостел

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Фото: УНН На вулиці Симона Петлюри загорівся хостел.

Рятувальники повідомили, що через пожежу в хостелі ніхто не постарждав

Сьогодні, 8 травня, у Києві, на вулиці Симона Петлюри, загорівся хостел, передає УНН з посиланням на очевидців.

На вулиці спостерігається сильне задимлення. На місці працюють 5 авто ДСНС та три машини швидкої допомоги.

Як повідомили рятувальники, у результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у неділю ввечері в Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової стався вибух в житловому будинку.

В результаті події, осколкові поранення отримав чоловік, його забрали лікарі швидкої допомоги,