У центрі Києві правоохоронці вилучили ножі, гранату, вибуховий пакет та пістолет

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Вилучена зброя

Більшість «знахідок» у громадян виявили на Хрещатику

Упродовж сьогоднішнього дня у центрі Києва правоохоронці вилучили багнет-ніж, світлошумову гранату, вибуховий пакет та пістолет. Про це повідомили у столичній поліції.

Так, на вулиці Хрещатик біля фільтраційного пункту під час поверхневого огляду у молодого чоловіка знайшли багнет-ніж. Він не зміг чітко пояснити з якою метою переносив небезпечний предмет. Власником виявився 28-річний уродженець Закарпаття.

На центральній вулиці столиці у жителя Одеської області, 1998 року народження, також вилучено мисливський ніж.

Згодом на вулиці Михайлівській у киянина поліцейські вилучили перемотані скотчем світлошумову гранату та предмет, схожий на петарду.

Окрім цього, до гранати прикріплені також шурупи та інші металеві предмети.

У 20-річного перехожого на Хрещатику під час перевірки знайдено предмет, схожий на вибуховий пакет, а у 18-річного місцевого студента виявлено стартовий пістолет із ознаками переробки під бойову зброю.

Нагадаємо, що сьогодні у центрі Києва тривала панахида за загиблими на Майдані.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинула від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Крім того, сотні учасників протесту в Києві дістали поранення.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.