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    У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух

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    <span>У Миколаєві вночі підірвали вхід в банк&nbsp;</span>
    Фото: Преступности.НЕТ
    У Миколаєві вночі підірвали вхід в банк 

    Невідомі підірвали вхідні двері в банк «Південний»

     У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк «Південний» на проспекті Центральний.

    Вибуховою хвилею вибило вікна квартир у поруч розташованому будинку.

    «Невідомі підірвали вхідні двері в банк. Вибухова хвиля була настільки сильною, що в результаті неї повилітали шибки у вікнах квартир 3 і 4 поверхів, розташованих у будинку поруч з будівлею банку», - повідомив очевидець.

    На місці події працює поліція і рятувальні служби.

    Інформації про потерпілих немає, незважаючи на те, що шматки двері банку розлетілися в радіусі двадцяти метрів.

    Джерело: Преступности. Нет

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