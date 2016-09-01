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Фото: Преступности.НЕТ У Миколаєві вночі підірвали вхід в банк

Невідомі підірвали вхідні двері в банк «Південний»

У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух - невідомі в ніч на четвер, 11 травня, підірвали двері в банк «Південний» на проспекті Центральний.

Вибуховою хвилею вибило вікна квартир у поруч розташованому будинку.

«Невідомі підірвали вхідні двері в банк. Вибухова хвиля була настільки сильною, що в результаті неї повилітали шибки у вікнах квартир 3 і 4 поверхів, розташованих у будинку поруч з будівлею банку», - повідомив очевидець.

На місці події працює поліція і рятувальні служби.

Інформації про потерпілих немає, незважаючи на те, що шматки двері банку розлетілися в радіусі двадцяти метрів.

Джерело: Преступности. Нет