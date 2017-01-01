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    У центрі Мюнхена чоловік вчинив акт самоспалення

    • Сьогодні, 18:49
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    <p>Площа Марієнплац у Мюнхені&nbsp;</p>

    Площа Марієнплац у Мюнхені 

    54-річний чоловік вилив на себе кілька літрів бензину, а потім підпалив

    На центральній площі Марієнплац німецького міста Мюнхен чоловік вчинив акт самоспалення. Про це повідомляє Stuttgarter Nachrichten з посиланням на поліцію.

    Як розповіли в поліції, 54-річний чоловік вилив на себе кілька літрів бензину, а потім підпалив.

    Перехожі виявили його лежачим на землі та допомогли загасити полум'я. Незабаром на місце інциденту прибула служба порятунку, чоловіка госпіталізували в опіковий центр, проте через годину він помер.

    Видання зазначає, що мотиви самогубства поки незрозумілі.

    Представник поліції розповів, що на машині загиблого були виявлені написи: «З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна» і «Амри - це верхівка айсберга».

    Німеччина
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