У центрі Мюнхена чоловік вчинив акт самоспалення
- Сьогодні, 18:49
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Площа Марієнплац у Мюнхені
54-річний чоловік вилив на себе кілька літрів бензину, а потім підпалив
На центральній площі Марієнплац німецького міста Мюнхен чоловік вчинив акт самоспалення. Про це повідомляє Stuttgarter Nachrichten з посиланням на поліцію.
Як розповіли в поліції, 54-річний чоловік вилив на себе кілька літрів бензину, а потім підпалив.
Перехожі виявили його лежачим на землі та допомогли загасити полум'я. Незабаром на місце інциденту прибула служба порятунку, чоловіка госпіталізували в опіковий центр, проте через годину він помер.
Видання зазначає, що мотиви самогубства поки незрозумілі.
Представник поліції розповів, що на машині загиблого були виявлені написи: «З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна» і «Амри - це верхівка айсберга».