У центрі Ніцци евакуювали відвідувачів католицької церкви під час великодньої служби

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До церкви увірвався невідомий чоловік і почав погрожувати присутнім

Затриманий торік вже погрожував людям на пляжі

У центрі Ніцци католицьку церкву евакуювали після того, як невідомий увірвався в неї під час великодньої служби і почав погрожувати присутнім.

Про це повідомляє Міжнародне радіо Франції з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чоловіка затримали, а зону навколо церкви оточила поліція.

Джерело AFP у суді повідомляє, що чоловік, який увірвався у церкву, поводився підозріло, вдягнув рукавички, погрожував присутнім, а також «розмахував предметом, схожим на ковбасу». Затриманий уже був відомий владі. Торік він погрожував людям на пляжі. За словами джерела агентства, ймовірно, він не цілком здоровий психічно.

Тим часом газета Journal du dimanche пише, що Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції (DGSI) попередила деяких кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу. «Терористичний ризик максимальний, і наші служби мобілізовано», - наводить видання слова міністра внутрішніх справ Матіаса Текле, який відмовився від будь-яких додаткових коментарів.

За даними видання, DGSI минулого тижня поінформувала головних кандидатів президентських виборів про конкретну терористичну загрозу для їхньої власної безпеки або безпеки їхніх виборчих штабів.

Як пише Journal du dimanche, існує «суттєва і безпосередня» загроза, до якої паризька прокуратура ставиться дуже серйозно. Вона розпочала попереднє розслідування. Поліцейська служба, яка охороняє кандидатів, отримала у зв'язку із загрозою докладні інструкції.

Нагадаємо, що влітку минулого року в Ніцці відбувся один з найстрашніших терактів у Франції.

31-річний француз туніського походження Мохамед Лагуеж Булель ввечері 14 липня врізався в натовп людей на Англійській набережній. Терорист проїхав близько двох кілометрів на швидкості 60-70 км/год., перш ніж поліцейські застрелили його. Він навмисно міняв напрямок так, щоб домогтися максимальної кількості жертв. У результаті він убив понад 80 осіб, у тому числі 10 дітей.