У центрі Полтави виявлено масове поховання людей

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Цвинтар було виявлено під час будівельних робіт

У центрі Полтаві випадково знайшли цвинтар у кілька гектарів. На місці, де планується побудова житлового комплексу, тепер лежать на переораній землі сотні людських кісток та черепів, повідомляє «ТСН».

«Будівельники проводили каналізацію і екскаваторами вигорнули останки на поверхню. Шоковані активісти звернулися до міської влади, аби дати цьому раду, але там написали відповідь: «людських останків не виявлено». Тоді полтавці в рукавичках позбирали те, що було на поверхні та викликали поліцію. Зчинився публічний скандал», - зазначає телеканал.

У міському краєзнавчому музеї пояснюють, що поле, де виявили кістки, неодноразово було місцем масового погребіння. Кладовище відоме на початку позаминулого століття, під час Другої світової війни німці там розстрілювали євреїв – загалом убили 8 тисяч мирних жителів і створили концтабір, у якому тримали ще 15 тисяч чоловік.

Антрополог дослідив кілька фрагментів і дійшов висновку, що поховані були люди різного віку – і старі, і діти, чоловіки та жінки. Частину кісток вилучили на експертизу і відкрили кримінальне провадження.

Міська рада журналістам нічого коментувати не схотіла, так само, як і фірма-підрядник, що проводила роботи.

Активісти планують звернутися до посольств країн, громадяни яких імовірно поховані на цьому цвинтарі. А від полтавської міської влади вимагатимуть перепоховання останків та недопущення будівельних робіт – натомість пропонують створення на цій території меморіалу.