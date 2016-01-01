У центрі Праги стався вибух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Чехії

Причиною інциденту стала піротехніка

У четвер, 29 грудня, на Карловій площі в центрі Праги (Чехія) стався вибух біля одного з телефонних апаратів. Про це повідомила прес-секретар поліції чеської столиці Андреа Зоулова.

За її словами, після 17:00 за місцевим часом правоохоронців повідомили про поранення 16-річної дівчини, яка перебувала в кабіні громадського телефонного автомату.

Зоулова зазначила, що постраждала отримала поранення, «швидше за все, в результаті вибуху поки не встановленого предмета». Дівчині надали медичну допомогу на місці.

Прес-секретар поліції згодом уточнила, що причиною інциденту стала піротехніка. «Причиною вибуху, як з'ясовується, стала піротехніка. Вона була використана в абсолютно непридатному місці. В результаті цього, дівчина яка проходила повз (телефонної будки), з найбільшою ймовірністю, отримала психічний шок», – зазначила вона.

Джерело: 24 канал