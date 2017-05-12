У центрі Рима стався вибух
- Сьогодні, 11:53
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Фото: Ansa
Римська поліція
Вибух у столиці Італії стався недалеко від поштового відділення
Сьогодні, 12 травня, у центрі Рима стався вибух. Про це повідомляє місцеве видання Ansa.
Вибух у столиці Італії стався на вулиці Авентино недалеко від поштового відділення.
«Вибух на вулиці Авентино в Римі стався недалеко від поштамту. На місці пожежники, поліція і сапери. Площа оточена. В даний час немає ніяких ушкоджень», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, вибуховий пристрій скоріше всього було розташовано між двома машинами на стоянці. За попередньою інформацією, пошкоджено один автомобіль.