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    У центрі Рима стався вибух

    • Сьогодні, 11:53
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    Римська поліція
    Фото: Ansa
    Римська поліція

    Вибух у столиці Італії стався недалеко від поштового відділення

    Сьогодні, 12 травня, у центрі Рима стався вибух. Про це повідомляє місцеве видання Ansa.

    Вибух у столиці Італії стався на вулиці Авентино недалеко від поштового відділення.

    «Вибух на вулиці Авентино в Римі стався недалеко від поштамту. На місці пожежники, поліція і сапери. Площа оточена. В даний час немає ніяких ушкоджень», - йдеться в повідомленні.

     Як наголошується, вибуховий пристрій скоріше всього було розташовано між двома машинами на стоянці. За попередньою інформацією, пошкоджено один автомобіль.

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