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Фото: Ansa Римська поліція

Вибух у столиці Італії стався недалеко від поштового відділення

Сьогодні, 12 травня, у центрі Рима стався вибух. Про це повідомляє місцеве видання Ansa.

Вибух у столиці Італії стався на вулиці Авентино недалеко від поштового відділення.

«Вибух на вулиці Авентино в Римі стався недалеко від поштамту. На місці пожежники, поліція і сапери. Площа оточена. В даний час немає ніяких ушкоджень», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, вибуховий пристрій скоріше всього було розташовано між двома машинами на стоянці. За попередньою інформацією, пошкоджено один автомобіль.