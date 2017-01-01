У Чечні вбили бійця Росгвардії через підозри в гомосексуальній орієнтації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЛГБТ-спільнота

Бійця Росгвардії і ще двох чоловіків вбили через підозри в гомосексуальній орієнтації

Однією з жертв масового переслідування геїв в Чечні став боєць Росгвардіі, пише «Новая газета» з посиланням на неназвані джерела. Виданню стало відомо, що його і ще двох чоловіків вбили через підозри в гомосексуальній орієнтації.

Газета також повідомляє про вбивство жителя Іжевська, етнічного росіянина, якого в Чечні спочатку помістили в секретну в'язницю для геїв, а потім випустили і вбили вже за межами республіки.

За інформацією «Нової», найближчим часом буде винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактами переслідування геїв, але потім її скасують і перевірка продовжиться. В рамках дослідчої перевірки вивчають не тільки інформацію про затримання, тортури і вбивства, а й публічні погрози на адресу журналістів «Нової газети».

Зараз, як повідомляє газета, в Чечні почався тиск на родичів геїв, які втекли з республіки. Співробітники поліції змушують їх писати заяви про те, що сини або брати поїхали «на заробітки в Москву в кінці лютого», і ніяких претензій до дій влади у них немає. У «Нової газети» є аудіозапис однієї з таких вимог з боку поліції.

Крім цього «Російська ЛГБТ-мережа» почала отримувати звернення від геїв, яких випустили з секретних в'язниць на початку травня - після старту дослідчої перевірки. У газети також є відомості про співпрацю деяких чеченських поліцейських зі слідством: вони передали спецслужбам списки затриманих.

«Новая газета» вперше повідомила про масові переслідування геїв в Чечні на початку квітня. За інформацією видання, в республіці затримали більше сотні людей, десятки могли бути вбиті.

Чеченське керівництво відкинуло звинувачення у вбивствах і заявило, що в республіці в принципі немає геїв. Слідство офіційно заявляло, що поки інформація з публікацій «Нової» не підтвердилася.

«ЛГБТ-мережа» відзвітувала про евакуацію з Чечні понад 40 геїв, частина яких вже покинула Росію.