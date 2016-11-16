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    У Чехії можуть дозволити вогнепальну зброю

    • 3 Сiчня, 10:38
    • Розсилка
    Мілан Хованец
    Мілан Хованец

    На думку глави МВС Чехії, «активна і швидка оборона» могла б знизити шанси нападників

    Для боротьби з терористами міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец прагне закріпити в конституції право на володіння вогнепальною зброєю. Для внесення поправок знадобиться допомога опозиції. Про це повідомляє DW із посиланням на інформагентство dpa.

    «Чеські громадяни повинні отримати право зі зброєю в руках захищати життя, здоров'я і власність», – ідеться в пропозиції міністра.

    На думку глави МВС Чехії, «активна і швидка оборона» могла б знизити шанси нападників. Вогнепальна зброя в руках громадян допомогла б «забезпечити внутрішній порядок, безпеку та територіальну цілісність», – сказано у пропонованих поправках до конституції.

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    Щоб реалізувати ініціативу міністра, її повинні підтримати не менше 3/5 депутатів нижньої палати парламенту Чехії і не менше 3/5 чинних сенаторів – членів верхньої палати.

    Населення Чехії – близько 10 мільйонів людей. У країні зареєстровано близько 800 тис. одиниць вогнепальної зброї в приватних руках. Заплановані зміни до конституції, як передбачається, не повинні поширюватися на громадян інших країн – членів ЄС, які проживають у Чехії.

    Пропозиція глави МВС – реакція на теракти в Ніцці та Берліні, де терористи використовували вантажівки для наїзду на людей. Терориста в Ніцці застрелили поліцейські, а в Берліні вантажівка зупинилася після того, як спрацювала гальмівна система.

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