У Чехії можуть дозволити вогнепальну зброю

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Мілан Хованец

На думку глави МВС Чехії, «активна і швидка оборона» могла б знизити шанси нападників

Для боротьби з терористами міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец прагне закріпити в конституції право на володіння вогнепальною зброєю. Для внесення поправок знадобиться допомога опозиції. Про це повідомляє DW із посиланням на інформагентство dpa.

«Чеські громадяни повинні отримати право зі зброєю в руках захищати життя, здоров'я і власність», – ідеться в пропозиції міністра.

На думку глави МВС Чехії, «активна і швидка оборона» могла б знизити шанси нападників. Вогнепальна зброя в руках громадян допомогла б «забезпечити внутрішній порядок, безпеку та територіальну цілісність», – сказано у пропонованих поправках до конституції.

Щоб реалізувати ініціативу міністра, її повинні підтримати не менше 3/5 депутатів нижньої палати парламенту Чехії і не менше 3/5 чинних сенаторів – членів верхньої палати.

Населення Чехії – близько 10 мільйонів людей. У країні зареєстровано близько 800 тис. одиниць вогнепальної зброї в приватних руках. Заплановані зміни до конституції, як передбачається, не повинні поширюватися на громадян інших країн – членів ЄС, які проживають у Чехії.

Пропозиція глави МВС – реакція на теракти в Ніцці та Берліні, де терористи використовували вантажівки для наїзду на людей. Терориста в Ніцці застрелили поліцейські, а в Берліні вантажівка зупинилася після того, як спрацювала гальмівна система.