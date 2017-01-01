У Чехії не виявили доказів перебування чи неперебування представника Трампа

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Коен, не прибував до Чехії літаком – міжнародний аеропорт імені Вацлава Гавела, зазначають ЗМІ

У Чехії журнал «Респект» заявив, що працівники розвідки країни повідомили: представник нині обраного президента США Дональда Трампа, про зустрічі якого у Празі з посадовцями з Росії заявляли у США, не проходив у Чехії паспортного контролю.

Як сказало журналістам одне з джерел у розвідці Чехії, це означає, що згаданий представник, Майкл Коен, не прибував до Чехії літаком – міжнародний аеропорт імені Вацлава Гавела у Празі є єдиним місцем, де існує паспортний контроль у цій країні, звідусіль оточеної іншими країнами-членами «шенгенської зони». При цьому будь-хто міг, перетнувши зовнішній кордон «шенгенської зони» в якійсь іншій країні, прибути до Чехії автом чи потягом, не проходячи ніякого контролю.

Інше джерело додало, пише журнал, що спецслужби Чехії не зареєстрували зустрічі Майкла Коена з російськими посадовцями, що, за твердженнями, нібито відбулася в Російському центрі науки і культури у Празі

А заступник директора цього центру Олег Солодухін заперечив авторам статті, що за останні п’ять років зустрічався з будь-ким із американців.

Іще раніше у США своє заперечення оприлюднив у твітері й Майкл Коен, який заявив, що не був у Празі ніколи в житті.

У вівторок низка американських, британських та інших західних засобів інформації повідомила, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість тверджень, ніби російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа.

Одне з цих непідтверджених повідомлень стосується того, що юрист Дональда Трампа Майкл Коен нібито зустрічався в серпні минулого року у Празі з представниками Кремля, можливо, у приміщенні російської державної установи «Россотруднічество», яким і є Російський центр науки і культури.

За цими повідомленнями, дані про «компромат» містилися в короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту щодо втручання Росії у президентські вибори, який минулого тижня подали американські спецслужби. Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці ще не перевірені відомості. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президентові Дональду Трампові та вісьмом лідерам у Конгресі США.

За цими публікаціями, достовірність яких іще перевіряється, зокрема, Федеральна служба безпеки Росії зробила сексуально відверті відеозаписи Трампа з повіями в готелі в Москві в перебігу його приїзду 2013 року, а його представники і російські урядовці тримали регулярний зв’язок уже під час виборчої кампанії, обговорюючи, серед інших, зламування серверів Демократичної партії США. У публікаціях також мовиться, що неназваний російський посадовець повідомив, що викрадене електронне листування Демпартії було оприлюднене з повним схваленням і підтримкою з боку команди Трампа, а він сам пообіцяв у відповідь не торкатися в перебігу кампанії російського вторгнення до України.