У Чехії з 1 січня почне працювати Центр протидії пропаганді Кремля
- Сьогодні, 05:56
-
Розсилка
Співробітники Центру відслідковуватимуть інформаційні вкидання Москви та будуть їх оперативно викриватиУ Празі з 1 січня розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом та гібридними погрозами (CTHH). Завданнями його співробітників буде пошук в Мережі інформаційних вкидань Москви та їх оперативне викриття.
Про це повідомляє DW, з посиланням на німецьку газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У Центрі працюватимуть 20 працівників, підпорядкованих міністерству внутрішніх справ Чехії.
Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец очікує, що співробітники центру вже за кілька хвилин після появи фейків в Мережі зможуть повідомити про дезінформацію та внести необхідні уточнення.
За даними агентства dpa, завданням центру буде також боротьба проти «пропаганди зовнішніх силм».