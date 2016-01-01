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    У Чехії з 1 січня почне працювати Центр протидії пропаганді Кремля

    • Сьогодні, 05:56
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    Співробітники Центру відслідковуватимуть інформаційні вкидання Москви та будуть їх оперативно викривати

    У Празі з 1 січня розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом та гібридними погрозами (CTHH). Завданнями його співробітників буде пошук в Мережі інформаційних вкидань Москви та їх оперативне викриття.

    Про це повідомляє DW, з посиланням на німецьку газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    У Центрі працюватимуть 20 працівників, підпорядкованих міністерству внутрішніх справ Чехії.

    Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец очікує, що співробітники центру вже за кілька хвилин після появи фейків в Мережі зможуть повідомити про дезінформацію та внести необхідні уточнення.

    За даними агентства dpa, завданням центру буде також боротьба проти «пропаганди зовнішніх силм».

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