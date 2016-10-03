  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У чергах на пунках пропуску у зоні АТО стоять майже 700 автівок

    • Сьогодні, 10:55
    • Розсилка

    Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 18,1 тис. осіб та 3,3 тис. транспортних засобів

    Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні АТО у чергах зібралося 675 автівок, повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 50/180; «Мар’їнка» — 150/150; «Новотроїцьке» — 15/30; «Гнутове»— 60/40», — йдеться у повідомленні.

    Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 18,1 тис. осіб та 3,3 тис. транспортних засобів:

    «Майорське» — 4280 осіб та 585 транспортних засобів;

    «Мар’їнка» — 4480 осіб та 975 транспортних засобів;

    «Новотроїцьке» — 3945 осіб та 1070 транспортних засобів;

    «Гнутове» — 2355 осіб та 680 транспортних засобів;

    «Станиця Луганська» — 3030 осіб.

    Як повідомлялось, жителі Авдіївки через обстріли з боку бойовиків залишаються без електропостачання та води. Теплопостачання міста станом на ранок 19 лютого здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).

    Читайте також
    зона АТО КПВВ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ