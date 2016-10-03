У чергах на пунках пропуску у зоні АТО стоять майже 700 автівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 18,1 тис. осіб та 3,3 тис. транспортних засобів

Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні АТО у чергах зібралося 675 автівок, повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 50/180; «Мар’їнка» — 150/150; «Новотроїцьке» — 15/30; «Гнутове»— 60/40», — йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 18,1 тис. осіб та 3,3 тис. транспортних засобів:

«Майорське» — 4280 осіб та 585 транспортних засобів;

«Мар’їнка» — 4480 осіб та 975 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» — 3945 осіб та 1070 транспортних засобів;

«Гнутове» — 2355 осіб та 680 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» — 3030 осіб.

Як повідомлялось, жителі Авдіївки через обстріли з боку бойовиків залишаються без електропостачання та води. Теплопостачання міста станом на ранок 19 лютого здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).