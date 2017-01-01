У Черкасах начальник відділу виконавчої служби вимагав хабар за зняття арешту з авто
- Сьогодні, 03:59
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29-річний посадовець вимагав від директора фермерського господарства кошти за зняття арешту з авто та закриття виконавчого провадження
У Черкасах затримано начальника відділу Державної виконавчої служби, який за зняття арешту з автомобіля одержав 33 тис. грн хабара.
Як інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України, 29-річний посадовець вимагав від директора фермерського господарства кошти за зняття арешту з авто та закриття виконавчого провадження.
Спочатку він отримав частину суми - 3 тис. грн. Пізніше до схеми здирництва посадовець залучив директора комерційної структури.
Оперативники УЗЕ та слідчі поліції затримали посередника під час одержання решти обумовленої суми неправомірної вигоди – 30 тис. грн.
Одночасно у приміщені офісу комерційної структури поліцейські затримали начальника відділу Державної виконавчої служби районного управління юстиції в Черкаській області.
На даний час вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.