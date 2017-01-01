Зламав ногу і помер. У Черкасах надзвичайна подія зі студентом із Зімбабве
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Громадянин Зімбабве отримав травму ноги під час гри у футбол
У середу, 3 травня, у комунальному закладі «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» помер студент Маніятела Адріан Андіса, 1997 року народження, громадянин Зімбабве, який навчався в навчально-науковому центрі організації роботи з іноземними студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на 1 курсі освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання.
Як повідомляє «Прочерк» з посиланням на прес-службу університету, 2 травня під час перебування у Корсунь-Шевченківському районі, куди іноземець приїхав на запрошення однокурсника Василя Цибульського, Маніятела взяв участь у футбольному матчі на стадіоні «Колос» (м. Корсунь-Шевченківський). Під час гри він отримав травму лівої ноги. Оскільки була підозра на перелом кісток гомілки, він був доставлений до Корсунь-Шевченківської центральної районної лікарні.
Після надання первинної медичної допомоги Корсунь-Шевченківська ЦРЛ направила Маніятелу до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» з діагнозом «закритий перелом середньої третини обох кісток лівої гомілки зі зміщенням». Із даним діагнозом студент перебував у лікарні 2-3 травня, де і помер.
За висновком судово-медичного експерта Черкаського обласного бюро судово-медичної експертизи від 4 травня, причинами, які призвели до смерті, є: а) жирова емболія; б) закритий перелом кісток лівої гомілки; в) удар ногою під час гри у футбол, нещасний випадок.
Про раптову смерть студента керівництво університету 3 травня поінформувало його батьків, Посольство Зімбабве, Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, правоохоронні органи.
Упродовж усього часу працівники навчально-наукового центру організації роботи з іноземними студентами та однокурсники опікувалися травмованим, тримали контакт із лікарями.
Нині в університеті проводиться службове розслідування обставин та причин, що призвели до смерті іноземного студента.