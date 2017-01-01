Суд визнав тимчасовою спорудою автомобіль, бо у ньому торгували квитками на «Океан Ельзи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватний підприємець за продаж квитків зі свого автомобіля заплатить мерії штраф у розмірі 1200 грн.

Соснівський районний суд Черкас визнав продаж квитків на концерт гурту «Океан Ельзи» з автомобіля «Фольксваген» приватного підприємця порушенням правил благоустрою, що потребує паспорта прив'язки тимчасової споруди.

Таке рішення виніс суддя Володимир Кузьменко.

У вересні 2016 року головний спеціаліст відділу інспектування управління інспектування департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради склав протокол про адмінправопорушення на стягнення 1200 гривень. У документі зазначалося, що ФОП Олег Гончар порушив п. 3.1.11. правила благоустрою Черкас, затверджених рішенням міської ради від 11 листопада 2008 року, за що передбачена адміністративна відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Підприємцю закидали продаж квитків на концерт гурту «Океан Ельзи» з автомобіля «Фольксваген» без паспорта прив'язки тимчасової споруди, який видає управління планування та архітектури департаменту архітектури, містобудування та інспектування.

Підприємець не погодився з твердженням інспекторів мерії, що автомобіль є тимчасовою спорудою, і подав позов до суду.

Водночас суд вважає, що автомобіль «Фольксваген», з якого позивач торгував квитами переобладнаний для здійснення підприємницької діяльності. На ньому встановлено табличка «каса», він оздоблений рекламою «Океан Ельзи», а тому з точки зору суду відноситься до пересувних тимчасових споруд торгівельного призначення.

Суд також з’ясував, що дозвіл на торгівлю квитками на пішохідній зоні біля «Будинку торгівлі» на бульварі Шевченка, 207 у Черкасах, де стояв автомобіль «Фольксваген», міське управління планування та архітектури департаменту архітектури, містобудування та інспектування не надавало.

У процесі вивчення справи суддя Кузьменко дійшов до думки, що під пересувними тимчасовими спорудами варто розуміти торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, що поділяються: розвізні (вагонолавки, судно лавки, авто лавки, автоцистерни тощо); розносні (лотки, корзини, столики, тощо); переносні (палатки).