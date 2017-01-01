У Чернігівській області циркова левиця напала на людину

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Робітники намагалися загнати звіра в клітку, левиця кинулася на одного з них і вкусила за гомілку, пошкодивши великі судини

У Прилуках Чернігівської області з цирку, який перебуває в місті на гастролях, втекла левиця та поранила одного з працівників закладу.

Про це повідомили у обласному управлінні Національної поліції.

За даними правоохоронців, інцидент трапився близько першої години ночі 15 березня. Адміністратор гастролюючого цирку повідомив, що через недогляд персоналу клітка з дворічною левицею виявилася незамкненою.

«Робітники намагалися загнати звіра назад, левиця кинулася на одного з них і вкусила за гомілку, пошкодивши великі судини. Після цього звір перестрибнув через паркан і пішов гуляти приватним сектором», – розповіли поліцейські.

Хижого звіра виявили на території приватного господарства. Зазначається, що левиця напала на собаку. З дозволу власника садиби та власника левиці тварину застрелили з мисливської зброї.