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    У Чернігові розбився легкомоторний літак

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    Літак Cessna 172&nbsp;
    Літак Cessna 172 

    Літак Cessna 172 упав на приватне подвір’я неподалік аеродрому «Півці»

    У п’ятницю, 26 травня, вдень у Чернігові поблизу аеродрому «Півці» розбився приватний легкомоторний літак Cessna 172, пілот загинув.

    Про це Укрінформу повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Чернігівській області Роман Хропатий.

    «Приватний літак Cessna 172 упав сьогодні на приватне подвір’я неподалік аеродрому «Півці». При падінні зачепив приватний житловий будинок, зруйнувавши 10 кв. м зовнішньої стіни. Пілот 1981 року народження, мешканець міста Буча Київської області, загинув, жителі будинку не постраждали», - розповів речник.

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    За його словами, при падінні літак загорівся. Повідомлення про це рятувальники отримали о 14:58. На місце негайно виїхали 4 підрозділи пожежно-рятувальної служби, які до 15:30 ліквідували пожежу за допомогою повітряно-механічної піни.

    Зараз на місці працюють оперативники ДСНС і Національної поліції. Вони встановлюють причини й обставини трагедії.

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