У Чернігові в ході обшуку правоохоронці виявили арсенал вибухівки та зброю

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Виявлені гранати

Власнику арсеналу загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ вилучили у помешканні жителя Чернігова зброю та арсенал вибухівки.

Про це йдеться у повідомленні Чернігівської Нацполіції.

«В ході проведення санкціонованого обшуку помешкання жителя Чернігова було виявлено п’ять ручних осколкових гранат Ф-1, одну гранату РГ-42, запали до гранат, більше півтисячі набоїв калібру 5,45мм та 7,62мм, також вилучена мисливська зброя, перероблена для стрільби чергами», - звітують правоохоронці.

Вибухотехніки із застосуванням усіх заходів безпеки вилучили гранати і направили їх на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування, яке має з'ясувати походження боєприпасів та для чого чоловік зберігав такий арсенал.

До слова, у Рівному біля будинку родичів судді спрацювала вибухівка.