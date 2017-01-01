У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон
- Сьогодні, 16:05
-
Розсилка
Приміський потяг, який складається з трьох вагонів, загорівся сьогодні вранці
У Чернівецькій області сталося задимлення в одному з вагонів приміського поїзда «Чернівці – Коломия».
Про це повідомили обласні рятувальники.
Інцидент стався 31 травня близько 7:30 ранку.
Рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму у вагоні.
Наразі причини задимлення встановлюються. Потерпілих немає.
Як повідомило видання «Молодий буковинець», приміський потяг складався з трьох вагонів і задимівся ще на території Чернівців. Пасажири поїзда вистрибували з вікон, щоб урятуватися.
Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції «Нігин» Південно-Західної залізниці зіткнулося два поїзди.
В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.