У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон

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Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Приміський потяг, який складається з трьох вагонів, загорівся сьогодні вранці

У Чернівецькій області сталося задимлення в одному з вагонів приміського поїзда «Чернівці – Коломия».

Про це повідомили обласні рятувальники.

Інцидент стався 31 травня близько 7:30 ранку.

Рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму у вагоні.

Наразі причини задимлення встановлюються. Потерпілих немає.

Як повідомило видання «Молодий буковинець», приміський потяг складався з трьох вагонів і задимівся ще на території Чернівців. Пасажири поїзда вистрибували з вікон, щоб урятуватися.

Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції «Нігин» Південно-Західної залізниці зіткнулося два поїзди.

В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.