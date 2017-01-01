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    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон

    • Сьогодні, 16:05
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    <span>Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області</span>
    Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

    Приміський потяг, який складається з трьох вагонів, загорівся сьогодні вранці

    У Чернівецькій області сталося задимлення в одному з вагонів приміського поїзда «Чернівці – Коломия».

    Про це повідомили обласні рятувальники.

    Інцидент стався 31 травня близько 7:30 ранку.

    Рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму у вагоні.

    Наразі причини задимлення встановлюються. Потерпілих немає.

    Як повідомило видання «Молодий буковинець», приміський потяг складався з трьох вагонів і задимівся ще на території Чернівців. Пасажири поїзда вистрибували з вікон, щоб урятуватися.

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    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон
    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон
    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон
    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон
    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон
    У Чернівцях горів потяг: люди вистрибували з вікон

    Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції «Нігин» Південно-Західної залізниці зіткнулося два поїзди

    В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.

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