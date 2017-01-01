У Чернівцях відновили опалювальний сезон для лікарень та дитячих садків
- Сьогодні, 17:44
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В школах міста Чернівців з 20 по 24 квітня включно призупинили навчання
У Чернівцях у зв'язку з погіршенням погодних умов і похолоданням відновили подачу тепла до дитсадків, дитячої лікарні та інших соціальних об'єктів, передає місцеве видання «Чернівецький промінь» з посиланням на рішення міського голови.
Повідомляється, що в школах міста Чернівців з 20 по 24 квітня включно призупинили навчально-виховний процес, а опалювальний сезон відновили в міській дитячій лікарні, Будинку дитини, військово-спортивному ліцеї, школі-інтернаті №4 і шістнадцяти дитячих садках, де діють автономні котельні.
Крім того, в дошкільних закладах, де немає можливості централізовано подати теплоносій, температурний режим буде забезпечуватися з допомогою електроприладів. Для цих дитсадків збільшено ліміти на споживання електроенергії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтаві продовжили опалювальний сезон у зв'язку з похолоданням.
Як повідомлям «Главком», вчора теплопостачання відновили у Львові.
Нагадаємо, у НКРЕКП розповіли, як зменшать тарифи на опалення.
Нагадаємо, через похолодання українські міста частково відновили опалювальний сезон.
Втім, у столиці опалення не включатимуть. Однак через різке похолодання у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води.
Джерело: РБК-Україна