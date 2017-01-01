  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Чернівцях відновили опалювальний сезон для лікарень та дитячих садків

    • Сьогодні, 17:44
    • Розсилка
    Чернівці
    Чернівці

    В школах міста Чернівців з 20 по 24 квітня включно призупинили навчання

    У Чернівцях у зв'язку з погіршенням погодних умов і похолоданням відновили подачу тепла до дитсадків, дитячої лікарні та інших соціальних об'єктів, передає місцеве видання «Чернівецький промінь» з посиланням на рішення міського голови.

    Повідомляється, що в школах міста Чернівців з 20 по 24 квітня включно призупинили навчально-виховний процес, а опалювальний сезон відновили в міській дитячій лікарні, Будинку дитини, військово-спортивному ліцеї, школі-інтернаті №4 і шістнадцяти дитячих садках, де діють автономні котельні.

    Крім того, в дошкільних закладах, де немає можливості централізовано подати теплоносій, температурний режим буде забезпечуватися з допомогою електроприладів. Для цих дитсадків збільшено ліміти на споживання електроенергії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтаві продовжили опалювальний сезон у зв'язку з похолоданням.

    Як повідомлям «Главком», вчора теплопостачання відновили у Львові.

    Нагадаємо, у НКРЕКП розповіли, як зменшать тарифи на опалення.

    Нагадаємо, через похолодання українські міста частково відновили опалювальний сезон.

    Втім, у столиці опалення не включатимуть. Однак через різке похолодання у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    опалювальний сезон опалення Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ