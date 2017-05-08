У Чернівецькій області прикордонники затримали контрабандистів сигарет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Держприкордонслужби України Щоб зупинити зловмисників, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли вгору

Прикордонники вилучили у зловмисників 12 ящиків тютюнових виробів

У Чернівецькій області співробітники Держприкордонслужби затримали двох контрабандистів сигарет з 12 ящиками тютюнових виробів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Вчора ввечері під час реалізації оперативної інформації та операції «Кордон-2017» прикордонним нарядом відділу «Селятин» Чернівецького загону було припинено спробу контрабанди тютюнових виробів на українсько-румунській ділянці державного кордону.

«Невідомих осіб з пакунками прикордонники помітили поблизу кордону. Аби уникнути відповідальності, правопорушники вдались до втечі. Щоб зупинити зловмисників, правоохоронцям довелось здійснити попереджувальні постріли вгору з АКС-74. Внаслідок оперативних дій прикордонниками було затримано двоє громадян України та 12 ящиків тютюнових виробів», – зазначають у повідомленні.