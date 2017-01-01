У червні українці матимуть два додаткових вихідних

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Неробочими днями стануть два дні в червні

Додаткові вихідні в Україні в червні заплановані з нагоди державних і релігійних свят. Про це йдеться в розробленому Мінсоцполітики і схваленому Кабміном розпорядженні.

Так, 4 червня, в неділю, буде відзначатися Трійця, в зв'язку з цим вихідний переноситься на понеділок, 5 червня. Також українці не працюватимуть 28 червня, в День Конституції, який цього року припадає на середу.

Зараз громадяни України завдяки державним святам мають 11 додаткових вихідних днів на рік. І це, по-перше, не є «захмарною» кількістю, адже в Австрії та Польщі таких днів 13, у Росії – 14, а в Японії та Словаччині навіть 15, а по-друге – всього на один день більше за середньоєвропейський рівень – 10. До речі, перевищили ми цю планку зовсім недавно, запровадивши День захисника України.

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