У черзі в пунктах пропуску у зоні АТО зібралося понад 300 автівок

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Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло 10,4 тисячі осіб та 2,3 тисячі транспортних засобів

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 30/100; «Мар’їнка» – 80/60; «Новотроїцьке» – 20/20; «Гнутове» – 5/10, передає прес-служба Держприкордонслужби.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, на цей час усі КПВВ працюють у штатному режимі.

Учора фіксувалося певне зменшення пасажиро-транспортного потоку порівняно з попередньою добою. Загалом упродовж минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло 10,4 тисячі осіб та 2,3 тисячі транспортних засобів: «Майорське» – 2395 осіб та 560 транспортних засобів; «Мар’їнка» – 2910 осіб та 850 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 2110 осіб та 575 транспортних засобів; «Гнутове» – 1030 осіб та 350 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 1940 осіб.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України.