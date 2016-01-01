У четвер буде морозно і без опадів

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Морозна погода

Завтра мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця

У четвер, 22 грудня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4...-6 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -3...-10 градусів, удень -2...-6 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -8...-13 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, у Чернігівській і Сумській областях 0...-5 градусів, вдень -3...+3 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, у Вінницькій і Дніпропетровській областях -4...-10 градусів, вдень -3...+3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -3 ...-9 градусів, вдень -3...+3 градуси, в Одеській області -1...+4 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень -2...+3 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі -5...-7 градусів, 0...+2 градуси.

Джерело: Українські новини