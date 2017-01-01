У четвер дощитиме: місцями грози, в Карпатах сніг

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Дощова погода

У Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, удень дощ, подекуди грози

У четвер, 6 квітня, в Києві мінлива хмарність, уночі без опадів, удень дощ, місцями грози, вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +16...+18 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, дощ, удень на Закарпатті подекуди сильний, тільки в Хмельницькій і Чернівецькій областях уночі без істотних опадів, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +6...+14 градусів. У Карпатах уночі мокрий сніг з дощем, удень дощ із мокрим снігом, температура повітря вночі й удень 0...+5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, удень у Київській, Житомирській і Чернігівській областях дощ, місцями грози, вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +12...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях подекуди невеликий дощ, місцями грози, вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +12...+19 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +13...+19 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, удень +12...+18 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, удень +14...+16 градусів.

Джерело: Українські новини