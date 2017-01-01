У четвер морози вдарять з новою силою

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Сильний мороз

На сході України очікується до 27 градусів морозу

У четвер, 9 лютого, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -19...-21 градус, вдень -10...-12 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-15 градусів, вдень -5...-11 градусів. У Закарпатті вночі -2...-7 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Карпатах вночі, вдень місцями невеликий сніг, температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -17...-22 градуси, у Чернігівській і Сумській областях -22...-27 градусів, удень -9...-14 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -17...-23 градуси, удень -8...-13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -22...-27 градусів, вдень -10...-15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -9...-16 градусів, удень -2...-8 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень +2...-3 градуси, на узбережжі вночі та вдень 0...+5 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +3...+5 градусів.