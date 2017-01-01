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    У четвер на заході та півдні України до +6 градусів

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    Ожеледиця на дорогах
    Ожеледиця на дорогах

    Завтра в Україні без опадів, на дорогах ожеледиця

    У четвер, 16 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -2...-4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, удень +1...-4 градуси; у Закарпатті та Прикарпатті +2...+7 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень +1...+6 градусів.

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    На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-7 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -5...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, вдень -2...-8 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4...-11 градусів, удень +2...-5 градусів, в Одеській області +1...+6 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +1...-4 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус.

    Нагадаємо, на сьогодні, 15 лютого, в Україні оголошено штормове попередження.

    Львівський бабак сьогодні спрогнозував прихід весни вже менше, ніж за чотири тижні.

    Джерело: Українські новини
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