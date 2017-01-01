У четвер набере чинності скандальний закон про е-декларування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електронне декларування

Закон опубліковано в газеті «Голос України»

Офіційна газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон «Про протидію корупції», згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Закон опубліковано в середу, 29 березня, і набуде чинності на наступний день після опублікування, тобто 30 березня.

Відповідно до нього, декларації зобов'язані будуть подавати фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної допомоги або іншої, в тому числі безповоротної допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або яким-небудь іншим способом, передбаченим програмою).

Також декларації подаватимуть фізособи, які систематично виконують роботи, надають послуги з імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, якщо фінансування таких робіт здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної чи іншої допомоги у сфері протидії корупції.

Крім того, декларування поширюється на керівників (членів вищого органа управління) громадських об'єднань, інших непідприємницьких товариств, що провадять діяльність, пов'язану із запобіганням корупції.

Рада також зобов'язала подавати декларації кандидатів на посаду президента і мера, депутатів Верховної Ради та місцевих рад, членів спостережної ради державного банку, держпідприємства або прибуткової держорганізації, а також Громадської ради доброчесності.

Всі вищевказані особи подають першу декларацію в 2018 році за період з дня набрання чинності цього закону до 31 грудня 2017 року.

Члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані вказати в декларації відомості про назву програми (проекту) технічної допомоги.

Також прописується, що не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом відомості про обсяги, види зарплати, благодійної допомоги, які надаються вищевказаним особам.

Крім того, закон продовжив до 1 травня термін подання декларації для осіб, які подають її вперше.

Як відомо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону «Про протидію корупції», згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Напередодні на зустрічі з представниками громадських організацій Порошенко заявив, що мусить підписати законопроект через необхідність врахування інтересів військовослужбовців.

Водночас президент підтримав необхідність створення робочої групи за участю представників громадських організацій, АП і депутатів Ради для узгодження змін до відповідного закону.

З протестами щодо схваленого Києвом законодавства публічно виступили представники Великої Британії, США, Канади та офіційний Брюссель.