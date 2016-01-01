У четвер Україну припорошить снігом

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Невеликий сніг

Завтра в Україні хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледь

У четвер, 29 грудня, в Києві хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, удень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Карпатах невеликий сніг, температура повітря вночі -9...-14 градусів, вдень -4...-9 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень 0...-5 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень 0...-5 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, уночі невеликий сніг, удень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, удень +1...-5 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с, удень 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +3...-2 градуси.

У Криму хмарно із проясненнями, уночі без істотних опадів, удень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень -1...+4 градуси. У Ялті вночі без істотних опадів, удень місцями сильний дощ. Температура вночі +2...+4 градуси, +5...+7 градусів.

Джерело: Українські новини