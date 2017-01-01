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    У четвер в Україні очікуються невеликі дощі

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    Температура повітря вдень до +17 градусів

    У четвер, 23 березня, в Києві хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно із проясненнями, дощ, місцями невеликий, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +7...+16 градусів, на Закарпатті до +21 градуса. У Карпатах невеликий дощ, температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.

    На півночі України хмарно із проясненнями, уночі дощ, вдень невеликий дощ, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +8...+14 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +10...+17 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +10...+16 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +10...+17 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +12...+14 градусів.

    Джерело: Українські новини

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