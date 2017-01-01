У четвер в Україні похолодає і прийдуть дощі
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Завтра у Києві вдень +6...+8 градусів
У четвер, 30 березня, в Києві мінлива хмарність, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +6...+8 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +4...+11 градусів, на Закарпатті +12...+17 градусів. У Карпатах невеликий дощ, температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси.
На півночі України мінлива хмарність, вночі дощ, у Чернігівській і Сумській областях місцями з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+9 градусів, вдень +2...+9 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +4...+11 градусів.
На сході України мінлива хмарність, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+10 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, вдень +10...+17 градусів.
У Криму мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів.
Джерело: Українські новини