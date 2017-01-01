У четвер в Україні потеплішає

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Дощі очікуються лише на заході України

У четвер, 4 травня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +20...+22 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України - мінлива хмарність, дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні, подекуди грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +18...+23 градуси, на Закарпатті вночі до + 14 градусів. У Карпатах дощ, місцями сильний, подекуди гроза, температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +13 .. + 18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. температура повітря вночі +4...+10 градусів, удень +18...+22 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 градусів, удень +20...+23 градуси, у Вінницькій області місцями +25 градусів.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +20...+24 градуси.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +20...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +22...+25 градусів. У Ялті без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, удень +20...+22 градуси.

Джерело: Українські новини