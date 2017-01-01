У четвер в Україну прийде похолодання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сильний мороз

Очікуються морози до 20 градусів

У четвер, 26 січня, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-14 градусів, удень -9...-11 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-17 градусів, удень -6...-11 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -15...-20 градусів, вдень -7...-12 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -12...-17 градусів, у Сумській і Чернігівській областях до -20 градусів, вдень -8...-15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Дніпропетровській області вночі місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -11...-16 градусів, удень -9...-14 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, вдень -7...-12 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі у Миколаївській та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, удень -4...-9 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі -1...-3 градуси, вдень -1... 1 градус.

Джерело: Українські новини