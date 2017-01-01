У четвер в Україну прийде справжнє тепло

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Фото: Reddit

Опадів у столиці не прогнозують

У четвер, 27 квітня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, рвучкий. Температура вночі +7...+9 градусів, удень +21...+23 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, місцями короткочасний дощ і грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +5...+11 градусів, удень +18...+25 градусів, у Волинській і Львівській областях +13...+20 градусів. Карпатах уночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +10...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3...+10 градусів, удень +19...+24 градуси, у Чернігівській і Сумській областях +14...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +2...+8 градусів, удень +18...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +1...+7 градусів, удень +17...+23 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +1...+8 градусів, удень +17...+22 градуси, в Одеській області +12...+17 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...+7 градусів, удень +18...+23 градуси.