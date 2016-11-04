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    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)

    • 3 Сiчня, 08:20
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    Через пожежу у Чилі постраждали 19 людей

    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки через природну пожежу в районі портового міста Вальпараїсо. Про це повідомляє BBC.

    Як повідомляє міністерство внутрішніх справ і громадської безпеки країни, вогонь поширився на 50 гектарів в основному лісової території.

    За даними агентства Рейтер, пожежа зруйнувала близько сотні будинків. Особливо вразливими є бідні квартали міста, розташовані вище по схилах гір, з переважно дерев'яними будинками.

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    Міністр внутрішніх справ Чилі заявив по місцевому телебаченню, що через пожежу постраждали 19 людей, 16 з них - через респіраторні проблеми.

    Влада присвоїла пожежі вищий «червоний» рівень небезпеки, на гасіння спрямовані десятки пожежних бригад.

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    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)
    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)
    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)
    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)
    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)
    У Чилі оголошено «червоний» рівень небезпеки: палають 50 гектарів лісової території (ФОТО)

    З району пожежи евакуйовано декілька сотень людей, у 48 тисяч жителів немає електрики.

    Пожежа спалахнула в лісах через вітряну та суху погоду. Засуха викликала в минулому році рекордне число пожеж в Чилі.

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