У Чилі стався потужний землетрус

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Інформації про жертви і руйнування на даний момент немає

У Чилі стався землетрус магнітудою 7,1. Його відчули і жителі столиці Чилі Сантьяго.

Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Інформації про жертви і руйнування на даний момент немає.

Спочатку влада оголосила евакуацію в місті Вальпараїсо, який розташований в 35 км від епіцентру землетрусу, але згідно з повідомленням місцевого штабу військово-морських сил про відсутність ознак виникнення цунамі, скасували її.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км в 97 км від столиці Чилі - Сантьяго.