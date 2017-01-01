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    У Чилі стався потужний землетрус

    • Сьогодні, 01:53
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    Інформації про жертви і руйнування на даний момент немає

    У Чилі стався землетрус магнітудою 7,1. Його відчули і жителі столиці Чилі Сантьяго.

    Про це повідомляє агентство Reuters, з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

    Інформації про жертви і руйнування на даний момент немає.

    Спочатку влада оголосила евакуацію в місті Вальпараїсо, який розташований в 35 км від епіцентру землетрусу, але згідно з повідомленням місцевого штабу військово-морських сил про відсутність ознак виникнення цунамі, скасували її.

    Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км в 97 км від столиці Чилі - Сантьяго.

    США
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