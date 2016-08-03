У «чистилище» до «Миротворця» потрапив ще один російський артист

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Олександр Розенбаум

В «чистилище» за незаконне перетинання державного кордону України потрапив Розенбаум

Український ресурс «Миротворець» вніс у своє «чистилище» російського артиста Олександра Розенбаума. Про це повідомляється на сторінці «Миротворця» в Facebook.

Відзначається, що Розенбаум потрапив в «чистилище» за незаконне перетинання державного кордону України (незаконне відвідування окупованого Росією Криму) і відкрите виправдання російської агресії. Зокрема, артист не менше двох разів виступав у Криму, потрапивши на територію півострова не за регламентованої Україною процедурою.

У грудні 2015 року Розенбаум за свою політичну позицію був включений у чорний список російських артистів, які є «персонами нон грата» в Україні.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.

Джерело: Апостроф