У чому саме підозрюють Тарасюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під рішенням про передачу «Межигір'я» з державної власності у приватну стоїть підпис саме чинного на той момент голови Державного управління справами Тарасюка

Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку через те, що той посприяв легалізації передачі Віктором Ющенком «Межигір'я» Віктору Януковичу.

У розпорядженні «Главкома» опинився документ, який засвідчує цей факт.

Під рішенням про передачу «Межигір'я» з державної власності у приватну стоїть підпис саме чинного на той момент голови Державного управління справами Тарасюка. Дата – 9 липня 2007 року.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Тарасюку оголошено про підозру у кримінальному провадженні за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 млн. грн.