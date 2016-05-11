У Чонгарі минула шоста доба без тепла та світла

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Жителі Чонгара досі не знають про причини поломки й відсутності оперативного ремонту підстанції

У селі Чонгар Херсонської області, за оцінкою очевидців, понад 200 будинків залишаються без електрики та опалення (у більшості господарств теплові котли працюють від електрики). Така ситуація склалася після поломки трансформатора на місцевій підстанції 5 січня. Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на місцевих жителів.

«Доводиться купувати пальне, генератори. І сидимо. 10 літрів пального вистачає на один вечір, ми купуємо, збираємо чеки, будемо звертатися до суду, дзвонити президенту, щоб уточнити, як у нас в країні відбувається реалізація електроенергії», – нарікає місцевий житель Геннадій.

Селяни досі не знають про причини поломки й відсутності оперативного ремонту підстанції. Вони обурені тим, що мають чинні договори з «Херсонобленерго», однак там, за словами місцевих жителів, займатися проблемою відмовляються.

На гарячій лінії «Херсонобленерго» пояснили, що ця підстанція перебуває на балансі Чонгарської сільської ради.

«Вийшов з ладу трансформатор, сільська рада демонтувала трансформатор, але грошей на новий у сільради немає. Зараз вони пишуть всілякі заяви, щоб їм допомогли встановити трансформатор», – повідомила оператор гарячої лінії підприємства.

У свою чергу голова Чонгарської сільради Галина Коваль пояснила, що нині триває робота над складанням паперів для придбання нового обладнання.

Тим часом жителі села кажуть, що готові на кардинальні заходи – пікет на кордоні з Кримом, що розташований неподалік від села.