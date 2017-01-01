У Чорне море увійшов французький фрегат-невидимка
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Фрегат виконаний з використанням стелс-технології, що дозволяє йому залишатися малопомітним для радіолокаційних приладів
Французький ракетний фрегат La Fayette увійшов в акваторію Чорного моря.
Про це повідомив у Twitter посол Франції в Болгарії Ерік Лебедель.
«До швидкої зупинки у Варні! Ласкаво просимо в Болгарію!» – йдеться у повідомленні.
Фрегат виконаний з використанням стелс-технології, що дозволяє йому залишатися малопомітним для радіолокаційних приладів за рахунок специфічної геометрії. Корабель оснащений сучасними протикорабельними крилатими ракетами Exocet з дальністю дії до 70 км і зенітним ракетним корабельним комплексом Naval Crotale, зазначає «Інтерфакс».
Востаннє фрегат La Fayette заходив у Чорне море 2015 року.
La Fayette transits Bosphorus: external equipment & upper deck fittings of FS La Fayette are concealed; RIHB assault craft fitted : pic.twitter.com/vyWkG5bMqC— Yörük Işık (@YorukIsik) 16 марта 2017 г.
У лютому цього року в Чорне море заходив іспанський ракетний фрегат Almirante Juan de Borbón, есмінець ВМС США Porter, а також канадський фрегат ВМФ Канади ST Johns.