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    У Чорне море увійшов французький фрегат-невидимка

    • Сьогодні, 10:36
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    Фрегат виконаний з використанням стелс-технології, що дозволяє йому залишатися малопомітним для радіолокаційних приладів

    Французький ракетний фрегат La Fayette увійшов в акваторію Чорного моря.

    Про це повідомив у Twitter посол Франції в Болгарії Ерік Лебедель.

    «До швидкої зупинки у Варні! Ласкаво просимо в Болгарію!» – йдеться у повідомленні.

    Фрегат виконаний з використанням стелс-технології, що дозволяє йому залишатися малопомітним для радіолокаційних приладів за рахунок специфічної геометрії. Корабель оснащений сучасними протикорабельними крилатими ракетами Exocet з дальністю дії до 70 км і зенітним ракетним корабельним комплексом Naval Crotale, зазначає «Інтерфакс».

    Востаннє фрегат La Fayette заходив у Чорне море 2015 року.

    У лютому цього року в Чорне море заходив іспанський ракетний фрегат Almirante Juan de Borbón, есмінець ВМС США Porter, а також канадський фрегат ВМФ Канади ST Johns.

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