У Чорне море увійшов французький фрегат-невидимка

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Фрегат виконаний з використанням стелс-технології, що дозволяє йому залишатися малопомітним для радіолокаційних приладів

Французький ракетний фрегат La Fayette увійшов в акваторію Чорного моря.

Про це повідомив у Twitter посол Франції в Болгарії Ерік Лебедель.

«До швидкої зупинки у Варні! Ласкаво просимо в Болгарію!» – йдеться у повідомленні.

Фрегат виконаний з використанням стелс-технології, що дозволяє йому залишатися малопомітним для радіолокаційних приладів за рахунок специфічної геометрії. Корабель оснащений сучасними протикорабельними крилатими ракетами Exocet з дальністю дії до 70 км і зенітним ракетним корабельним комплексом Naval Crotale, зазначає «Інтерфакс».

Востаннє фрегат La Fayette заходив у Чорне море 2015 року.

La Fayette transits Bosphorus: external equipment & upper deck fittings of FS La Fayette are concealed; RIHB assault craft fitted : pic.twitter.com/vyWkG5bMqC — Yörük Işık (@YorukIsik) 16 марта 2017 г.

У лютому цього року в Чорне море заходив іспанський ракетний фрегат Almirante Juan de Borbón, есмінець ВМС США Porter, а також канадський фрегат ВМФ Канади ST Johns.