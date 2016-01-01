У Чорнобильській зоні побудують сонячні електростанції, – Семерак

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Остап Семерак

«Спорудження сонячних електростанцій в зоні відчуження - шлях до переходу на етап розвитку цієї території»

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що подальший розвиток зони відчуження дасть можливість створити нові робочі місця та задіяти українських фахівців до створення станцій відновлювальної енергетики. Про це він заявив на телеканалі ZIK.

«Наша мета - завершити еру зони відчуження і катастрофи й перейти до ери нового етапу розвитку. Протягом року ми формували нову концепцію майбутнього чорнобильської зони. Завершення насування Арки на 4-ий енергоблок стало унікальною подією, яка підвищить рівень радіаційної безпеки в світі. Крім того, станом на сьогодні вже прийняті відповідні зміни до законодавства, які дозволять проводити на цих територіях господарську діяльність. Нині під Аркою залишаються змонтовані крани, які будуть використовуватися для демонтажу старого укриття, і 4-го енергоблоку», - зазначив міністр.

Остап Семерак підкреслив, що новий конфайнмент став найбільшою рухомою сухопутною конструкцією у світі, будівництво якої встановило світовий рекорд, що зафіксували у Книзі світових рекордів Гіннеса.

«Ми повинні пишатися, що Україна має висококваліфікованих інженерів та будівельників, які спільно із іноземними фахівцями будували цю унікальну споруду. До речі, за останні 4 роки будівництва Арки жоден із працівників не отримав дозу радіації вищу від передбачених відповідними нормативами. А задіяні до цього процесу були до 10 тисяч людей. І це свідчення того, що ми вміємо працювати, дотримуючись норм безпеки», - зазначив Остап Семерак.

Міністр також розповів, що наразі вже оголошений конкурс і надходять заявки від інвесторів на надання дозволів на оренду землі для монтування в зоні відчуження сонячних електростанцій.

«Про бажання будувати в зоні відчуження об’єкти з отримання відновлювальних джерел заявили вже ряд зарубіжних компаній. Для нас це важливо ще й тому, що створення нових виробництв на цій території дасть можливість створити робочі місця і залучити до роботи фахівців, які мають досвід роботи на ЧАЕС», - підкреслив міністр.

Також Семерак зауважив, що за цей рік вдвічі збільшилася кількість відвідувачів зони відчуження.

«Це свідчить про велику увагу туристів до цієї території, і ми повинні це підтримувати і розвивати. Політика міністерства полягає у тому, щоб інформаційно відкрити зону відчуження для людей. Українське суспільство в онлайн-режимі повинно бачити все, що там відбувається», – наголосив міністр екології та природних ресурсів України.