У Чорному морі російський винищувач наблизився до військового літака США

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Фото: wikipedia.org Boeing P-8 Poseidon

За останні дні це вже другий інцидент між літаками Росії та США

Російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив підліт до американського літака-розвідника P-8 Poseidon, коли той перебував над Чорним морем. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело в американському уряді.

За даними телеканалу, інцидент стався в 160 км від узбережжя Криму в північній частині Чорного моря. Російський літак наблизився до американського на 12 м.

У п'ятницю, 12 травня, NBC з посиланням на прес-секретаря ВМС США в Європі Памелу Кунце повідомив про схожий інцидент, який стався в небі над Чорним морем 9 травня. Російський Су-27 пролетів приблизно в 6 м від американського розвідувального літака P-8А Poseidon. Представник відомства підкреслила, що зближення з винищувачем завершилося благополучно завдяки професіоналізму американського пілота.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило повідомлення американського телеканалу і уточнило, що інцидент стався з винищувачем Су-30. Як зазначає «РИА Новости», російський льотчик виконав маневр вітання, а саме «помахав» крилами швидким креном вліво-вправо, після чого американський літак змінив маршрут польоту і віддалився від російського кордону. За словами прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, Кремль не вважає дії пілота Міноборони невиправданим ризиком.

Як повідомлялося, ракетний ескадрений міноносець класу Арлі Берк USS Oscar Austin зайшов в акваторію Чорного моря з метою підтримання безпеки в регіоні.

Джерело: РБК