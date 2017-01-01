У Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту

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Шторм на Чорному морі

Екіпаж судна складався з двох громадян України, одного громадянина Грузії й дев'яти росіян

Вантажне судно «Герої Арсеналу» затонуло в акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки. За попередніми даними, на борту перебувало 12 людей. Неофіційно повідомляється, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

Судно зникло з радарів вранці середи в районі Керченської переправи, коли там був шторм в 3 бали, повідомив представник Південного регіонального центру МНС Росії. Перед цим судно подало сигнал SOS.

В управлінні МНС по Краснодарському краю уточнили, що корабельна аварія сталася неподалік від населеного пункту Тамань.

У цей час в морі були хвилі висотою до 3 метрів і пориви вітру до 20 метрів на секунду, що ускладнило роботу рятувальних суден.

Офіційної інформації про долю екіпажу поки що немає. За попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб.

Джерела російських агенцій РИА Новости та «Інтерфакс» повідомляють, що п'ятьох моряків знайшли живими, пошуки сімох інших тривають.

Судно було під прапором Панами, а його порт приписки - український Херсон.

За попередніми даними, суховантаж прямував з Азова до Туреччини із зерном, пише «Інтерфакс». За інформацією агенції, екіпаж складався з двох громадян України, одного громадянина Грузії й дев'яти росіян.

Джерело: ВВС Україна