У Чорному морі знайдено тіла вже трьох загиблих моряків
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Пошукам заважає погана погода – високі хвилі та сильний вітер
У Керченській протоці в районі аварії суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці знайшли тіла вже трьох загиблих моряків.
Про це повідомляє РІА «Новости».
«На борт рятувального судна піднято тіла двох загиблих, поблизу судна знайдено ще одного загиблого», – повідомили рятувальники.
Виявлення двох тіл раніше підтвердили в «кримському главку МНС». У відомстві зазначили, що на загиблих були рятувальні жилети.
На місце пригоди відрядили водолазів і підводний апарат «Фалькон». Пошукам заважає погана погода – високі хвилі та сильний вітер.
Крім того, місце НП забруднено нафтопродуктами: за попередніми даними, суховантаж перевозив 19 тонн дизельного пального і понад півтори тонни моторної олії. Для запобігання подальшому забрудненню Чорного моря там поставлять бонові загородження.
Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.
На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.
Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.
Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.