У Чугуєві військовослужбовець покінчив життя самогубством

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Фото: Уніан Військовий

За попередньою інформацією, боєць наклав на себе руки через сімейні обставини

У розташуванні 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка дислокується у Чугуєві Харківської області, військовослужбовець покінчив життя самогубством.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці підрозділу у Facebook.

«Сьогодні в нашій бригаді стався випадок суїциду. За фактом смерті військовослужбовця 1977 року розпочато службове розслідування. За попередніми даними причиною самогубства стали сімейні обставини», - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що 54 бригада раніше брала участь у боях на Світлодарській дузі, після чого в квітні цього року була виведена на Чугуївський полігон.

Нагадаємо, що Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону розслідується кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю, що призвело до смерті військовослужбовця строкової служби військової частин на Київщині.

Як повідомляв «Главком», убитий солдат Олександр Висоцький служив у Вишгороді Київської області у військовій частині Т 0710 Держслужби спецтранспорту.

Рідні хлопця стверджують, що йому подобалося нести службу, і ні про які конфлікти з товаришами по службі він не розповідав.