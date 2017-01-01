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    У США створили спеццентр для протидії ядерній загрозі КНДР

    • Сьогодні, 00:59
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    <span>КНДР ракета Нодон</span>
    КНДР ракета Нодон

    Спеццентр очолить ветеран-оперативник ЦРУ

    Центральне розвідувальне управління США створило спеціальний центр для протидії загрозі з боку ядерної і ракетної програм Північної Кореї.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

    Зауважується, що даний центр «буде спиратися на досвідчених співробітників з усього управління, об'єднуючи їх з тим, щоб їх майстерність і творчий потенціал були спрямовані для протидії загрози з боку Північної Кореї».

    Також повідомляється, що його очолить ветеран-оперативник ЦРУ, який стане новим помічником директора відомства Майка Помпео.

    Центр буде працювати в тісній співпраці як з іншими підрозділами ЦРУ, так й іншими спецслужбами США із національної безпеки.

    США ЦРУ КНДР
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