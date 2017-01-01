У США створили спеццентр для протидії ядерній загрозі КНДР
- Сьогодні, 00:59
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КНДР ракета Нодон
Спеццентр очолить ветеран-оперативник ЦРУ
Центральне розвідувальне управління США створило спеціальний центр для протидії загрозі з боку ядерної і ракетної програм Північної Кореї.
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Зауважується, що даний центр «буде спиратися на досвідчених співробітників з усього управління, об'єднуючи їх з тим, щоб їх майстерність і творчий потенціал були спрямовані для протидії загрози з боку Північної Кореї».
Також повідомляється, що його очолить ветеран-оперативник ЦРУ, який стане новим помічником директора відомства Майка Помпео.
Центр буде працювати в тісній співпраці як з іншими підрозділами ЦРУ, так й іншими спецслужбами США із національної безпеки.