У Світовому банку придумали, як Україні покращити економіку

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Світовий банк

Для цього потрібні насамперед пенсійна, земельна, медична та антикорупційна реформи

Для прискорення свого економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи, вважає директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. В інтерв'ю DT.UA директор нагадала, що на початку тижня Світовий банк оприлюднив оновлений економічний аналіз, який підтвердив зростання української економіки на 2,3% у 2016 році. Тим не менш, цей показник залишається скромним, тим більше, що частково зростання було забезпечено рекордним врожаєм, який зумовив зростання економіки в четвертому кварталі року на 4,8%.

«Враховуючи нинішні темпи та зважаючи на несприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках, блокаду на Донбасі та інші чинники, на 2017 р. ми прогнозуємо також незначне зростання у 2%. Для того, щоб прискорити темпи економічного зростання та досягти сталого відновлення, необхідно впроваджувати реформи. Інших рецептів немає», - зазначила Кахконен.

За словами менеджера Світового банку, є чотири реформи, які можуть стати вирішальними для оздоровлення української економіки.

«Найперша — це пенсійна реформа. З фіскальної точки зору, вона вкрай важлива — 11% ВВП держави витрачається через Пенсійний фонд, при цьому лише половина з цих коштів покривається пенсійними внесками населення, решта фінансується бюджетом. Це величезний дисбаланс», - зазначила директор. За її словами, майже 70% українських пенсіонерів живуть за межею бідності і потребують захисту держави.

«Другою за важливістю, на наше переконання, є земельна реформа. Вона потребує значних трансформацій, але й сама може стати суттєвим поштовхом для зрушень у разі успішної реалізації. Скасування мораторію, підготовка та відкриття земельного ринку зможуть стати поштовхом до залучення інвестицій у державу», - підкреслює менеджер СБ.

Третьою найважливішою реформою Кахконен визначила реформу охорони здоров'я.

«Система фінансування сфери є вкрай неефективною: Україна витрачає на медицину понад 4% ВВП — відчутно більше, ніж будь-яка країна із схожим рівнем доходів, а якість медичних послуг залишається незадовільною. І це питання не лише неефективного використання бюджетних коштів, а й опосередкованих економічних втрат — збільшення очікуваної тривалості життя на рік підвищує рівень ВВП на душу населення приблизно на 4%», - підкреслює директор. За її словами, щорічно в Україні через передчасну смертність та інвалідність "втрачається" майже 6 млн років продуктивного життя. Ще однією ключовою реформою Кахконен вважає антикорупційну реформу, складнощі якої очевидні для всіх, в тому числі – для приватних інвесторів.

Як повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, український уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд у тому, що не потрібно підвищувати пенсійний вік для українців до 63 років.

У першій половині 2017 року українські громадяни мають починати шукати своїх лікарів, їм на це буде виділено півроку.