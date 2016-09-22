У Світовому банку придумали, як Україні покращити економіку
- Сьогодні, 17:55
-
Розсилка
Для цього потрібні насамперед пенсійна, земельна, медична та антикорупційна реформи
Для прискорення свого економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи, вважає директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. В інтерв'ю DT.UA директор нагадала, що на початку тижня Світовий банк оприлюднив оновлений економічний аналіз, який підтвердив зростання української економіки на 2,3% у 2016 році. Тим не менш, цей показник залишається скромним, тим більше, що частково зростання було забезпечено рекордним врожаєм, який зумовив зростання економіки в четвертому кварталі року на 4,8%.
«Враховуючи нинішні темпи та зважаючи на несприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках, блокаду на Донбасі та інші чинники, на 2017 р. ми прогнозуємо також незначне зростання у 2%. Для того, щоб прискорити темпи економічного зростання та досягти сталого відновлення, необхідно впроваджувати реформи. Інших рецептів немає», - зазначила Кахконен.
За словами менеджера Світового банку, є чотири реформи, які можуть стати вирішальними для оздоровлення української економіки.
«Найперша — це пенсійна реформа. З фіскальної точки зору, вона вкрай важлива — 11% ВВП держави витрачається через Пенсійний фонд, при цьому лише половина з цих коштів покривається пенсійними внесками населення, решта фінансується бюджетом. Це величезний дисбаланс», - зазначила директор. За її словами, майже 70% українських пенсіонерів живуть за межею бідності і потребують захисту держави.
«Другою за важливістю, на наше переконання, є земельна реформа. Вона потребує значних трансформацій, але й сама може стати суттєвим поштовхом для зрушень у разі успішної реалізації. Скасування мораторію, підготовка та відкриття земельного ринку зможуть стати поштовхом до залучення інвестицій у державу», - підкреслює менеджер СБ.
Третьою найважливішою реформою Кахконен визначила реформу охорони здоров'я.
«Система фінансування сфери є вкрай неефективною: Україна витрачає на медицину понад 4% ВВП — відчутно більше, ніж будь-яка країна із схожим рівнем доходів, а якість медичних послуг залишається незадовільною. І це питання не лише неефективного використання бюджетних коштів, а й опосередкованих економічних втрат — збільшення очікуваної тривалості життя на рік підвищує рівень ВВП на душу населення приблизно на 4%», - підкреслює директор. За її словами, щорічно в Україні через передчасну смертність та інвалідність "втрачається" майже 6 млн років продуктивного життя. Ще однією ключовою реформою Кахконен вважає антикорупційну реформу, складнощі якої очевидні для всіх, в тому числі – для приватних інвесторів.
Як повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, український уряд зміг переконати Міжнародний валютний фонд у тому, що не потрібно підвищувати пенсійний вік для українців до 63 років.
У першій половині 2017 року українські громадяни мають починати шукати своїх лікарів, їм на це буде виділено півроку.